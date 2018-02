Ndeye Nogaye babel Sow de "France dégage" traite Macky Sall de collabo et...

Le collectif "France dégage" s'est réuni ce mardi pour tirer le bilan de la visite du Président français Emmanuel Macron au Sénégal. Pour Ndeye Nogaye Babel Sow et ses camarades, Macky Sall, qui a accueilli son homologue, jeudi dernier, n'est ni plus ni moins qu'un ennemi de la patrie qu'il dirige. "Macky Sall le collabo ( nom donné aux personnes ayant collaboré/donné des informations à l'ennemi de sa patrie en temps de guerre) , une honte pour le Sénégal et l'Afrique", a lâché la porte-parole du jour, pour définir le Président sénégalais.

Mademoiselle Sow a ensuite abordé la question du Fcfa pour démontrer que Macky Sall est aux ordres de la France. "Chaque fois qu'il s'agit de France, du Fcfa et de Francophonie, Macky sall, aux ordres de Hollande hier, et Macron aujourd'hui se croit tout permis. France dégage proteste contre les atteintes à la constitution et aux libertés. Nous dénonçons énergiquement l'interdiction anticonstitutionnelle de notre marche et le traitement dont certains de nos camarades ont été victimes dans le commissariat central (des membres de France dégage ont été interpellés au cours d'une marche organisée vendredi devant l'ambassade de France). Pendant la garde à vue, certains ont été illégalement forcés à signer des Procès-verbaux, par certains policiers", a-t-elle déploré.



Ndeye Nogaye Sow a annoncé le lancement prochain de "La défaite de l'indépendance, qui va être un ensemble d'activités visant à briser une bonne fois pour toutes ce gros poisson d'avril que constitue la prétendue fête de l'indépendance".



