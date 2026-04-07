CAF : Patrice Motsepe en mission de « déminage » à Dakar ce mercredi

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), le Dr Patrice Motsepe, est attendu dans la capitale sénégalaise le mercredi 8 avril 2026. Cette visite officielle s'inscrit dans un contexte de crise diplomatique sportive opposant le Sénégal aux instances de la CAF et à la fédération marocaine.
Le patron du football africain sera reçu en audience par le Chef de l’État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ainsi que par le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall. L'objectif principal de ce déplacement est de désamorcer les vives tensions nées du verdict controversé du jury d'appel de la CAF concernant la dernière Coupe d'Afrique des Nations.
Cette médiation au sommet vise à rétablir un climat de dialogue entre Dakar, le Caire (siège de la CAF) et Rabat, alors que les autorités sportives sénégalaises avaient exprimé leur profonde désapprobation face aux récentes décisions administratives de l'instance continentale.
-
Préparation Mondial 2026 : Les Lions du Sénégal joueront deux amicaux aux États-Unis
-
Cyclisme : Pogacar et Evenepoel sanctionnés par l’UCI après le Tour des Flandres, sous le regard de la justice belge
-
Alcaraz–Sinner : duel sur le Rocher pour la place de numéro 1 mondial
-
Monaco-Marseille : le chef-d’œuvre de Balogun, la nouvelle bourde de Pavard... Les tops et les flops
-
CAN 2025: le Sénégal a enfin reçu la décision du jury d’appel de la CAF et va pouvoir faire appel auprès du TAS