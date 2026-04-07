CAF : Patrice Motsepe en mission de « déminage » à Dakar ce mercredi

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), le Dr Patrice Motsepe, est attendu dans la capitale sénégalaise le mercredi 8 avril 2026. Cette visite officielle s'inscrit dans un contexte de crise diplomatique sportive opposant le Sénégal aux instances de la CAF et à la fédération marocaine.





Le patron du football africain sera reçu en audience par le Chef de l’État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ainsi que par le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall. L'objectif principal de ce déplacement est de désamorcer les vives tensions nées du verdict controversé du jury d'appel de la CAF concernant la dernière Coupe d'Afrique des Nations.





Cette médiation au sommet vise à rétablir un climat de dialogue entre Dakar, le Caire (siège de la CAF) et Rabat, alors que les autorités sportives sénégalaises avaient exprimé leur profonde désapprobation face aux récentes décisions administratives de l'instance continentale.

