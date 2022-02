Ndiakhirate: Mouhamed Traoré brûle le corps de son neveu 10 ans qui a volé ses 2 000

Le Tribunal des Flagrants délits de Dakar a condamné, hier jeudi, Mouhamed Traoré à un mois ferme pour « coups et blessures volontaires ». Le prévenu a brulé le dos de son neveu âgé de moins de 10 ans à l'aide d'une cuillère réchauffée. Ce, pour le corriger d’avoir dérobé ses 2 000 francs CFA. D’après le récit du journal « Les Echos », l’histoire s'est déroulée le 26 janvier dernier à Ndiakhirate. Ce jour-là, Mouhamed Traoré, maçon de profession, est revenu de son chantier et a trouvé son neveu M. Wade dans le salon en train de regarder la télévision. Apres s’être allongé quelques minutes sur le canapé pour se reposer un peu, le prévenu a laissé son portefeuille sur place pour aller prendre une douche.



Profitant de l’absence de son oncle, M. Wade a subtilisé un billet de 2 000 FCFA de la pochette. Après avoir fini de prendre sa douche, Mouhamed Traoré a constaté la disparition d'une partie de son gain journalier. Sachant qu'il est seul avec son neveu dans la maison, il l’a soumis à une série de questions et a procédé à une fouille corporelle. Il finit par découvrir que le petit garçon avait dissimulé le billet de banque sous sa culotte. Très en colère après sa découverte, l’oncle s’est rendu dans la cuisine où il a trouvé une cuillère qu’il a chauffée sur le gaz pour bruler le dos de l'enfant.



Les cris de détresse du M. Wade ont alerté les voisins qui sont intervenus. Informés, les membres de famille ont accouru à la maison. La victime a été conduite au district de la localité pour des soins, par Ndéry Diop qui va conduire M. Wade. Après consultation, le médecin leur a délivré un certificat médical attestant d'une Incapacité temporaire de travail (Itt) de 21 jours. De son côté, Mouhamed Traoré sera conduit à la Gendarmerie de Sangalkam où il a été gardé à vue pour « Coups et blessures volontaires (Cbv) ». Le mis en cause a été déféré au parquet de Dakar, le 28 janvier passé, puis placé sous mandat de dépôt le même jour.



À la barre, Mouhamed Traoré a reconnu l'infraction de coups et blessures volontaires qui lui est reprochée. En rendant son verdict, le tribunal a condamné le prévenu à un an de prison, dont un mois ferme.