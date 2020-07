#Ndingler - La population de Djilah rejette Babacar Ngom et conteste son TF de 224 hectares (Vidéo)

Les populations du village de Djilah, un hameau situé dans la commune de Sindia sont entrées dans la danse de ce qu’on appelle l’affaire de « la spoliation des terres de Ndingler « . Jeudi , les villageois ont tenu une conférence de presse dans la place publique pour réclamer la paternité des terres. Toutefois, ils demandent l’annulation du décret et la restitution de leurs terres par le président Macky Sall.



En 2012, le défunt Conseil rural de Sindia alors dirigé par Ousmane Lô, attribuait 300 hectares au groupe SEDIMA qui projetait une délocalisation à Djilakh avec un programme social bien établi (500 emplois pour la population, construction d’établissements scolaires et de structures sanitaires, électrification, adduction d’eau). Huit ans après, Babacar Ngom traîne les pieds et crée la polémique avec une trouvaille de titre foncier sur 225 hectares qui a fini d’indisposer ses hôtes. Suffisant aux yeux du village de Djilakh pour rejeter tout simplement le projet de la SEDIMA sur son sol. « Que Babacar Ngom aille désormais voire ailleurs. Non seulement, il n’a tenu aucune de ses promesses sur le volet de la Responsabilité sociale de l’entreprise(RSE) mais en plus il veut aujourd’hui nous pourrir la vie avec cette boulimie foncière dont il vient de faire montre. Nous ne voulons plus de son projet ici à Djilakh » s’est fendu Thierno Faye, conseiller municipal, fils du village.