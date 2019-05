Ndiosmone : Ibou Ndiaye, le responsable "Apériste"; liste les difficultés de la commune de Tattaguine

La 5e édition de la conférence annuelle tenu ce samedi à Ndiosmone et une occasion pour le responsable "apériste" de la commune de Tattaguine d’interpeller les autorités étatiques sur les difficultés auxquelles les populations ces populations sont confrontés. Selon lui, plusieurs villages de la commune de Tattaguine manquent d’eau, d’électricité, etc. Cette conférence est aussi, dit-il, « un moment de partage, et d’actions sociales en vers la population ».



« Aujourd’hui nous rendons grâce à Dieu qui nous a permis de réitérer cette cinquième édition de la conférence annuelle. Une journée de partage, et d’action sociale en vers les musulmans, les populations de la commune, les militants en ce mois de ramadan », a expliqué M. Ndiaye.



Selon le responsable de l’Apr à Tattaguine : « Aujourd’hui, toutes les confréries ont répondu présent à notre appel, de Kaolack à Tivaouwane. Cette journée nous permet également de lancer un appel en vers les autorités, en vers le président de la République. Pace que Tattaguine souffre de beaucoup de choses : le manque d’électricité, de l’eau potable entre autres. Sur 100 bornes fontaines les 80 ont fermé ».