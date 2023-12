Ndioum : Cheikh Oumar Anne annonce la construction prochaine d’un lycée d'excellence sur 10 hectares

Le maire de la commune de Ndioum, Cheikh Oumar Anne, également ministre de l’Éducation nationale, a annoncé lors d'une réunion du Conseil municipal la création prochaine d'un lycée d'excellence dans la région. Cet établissement pourra accueillir mille élèves venant de diverses académies du Sénégal.



D’après APS qui donne l’information, M. Anne a affirmé que le site pour ce lycée avait été choisi, sans pour autant dévoiler ni le coût ni la date de début des travaux. Il a précisé que 10 hectares de terrain ont été alloués par les conseillers municipaux pour la construction de cette infrastructure.



Ce projet, selon le maire, aura un impact significatif sur l'offre éducative et la qualité de l'enseignement dans le pays. En plus des salles de classe, un bloc administratif sera mis en place, et des dortoirs seront prévus pour les élèves internes.



Par ailleurs, le Conseil municipal a également discuté de l'allocation de 4 hectares pour la construction d'un second collège, déjà ouvert dans le quartier de Ndioum Walo. Pour l'année 2024, la municipalité prévoit une injection de 10 millions de francs CFA pour la réfection et la réhabilitation des établissements scolaires de la commune.



Enfin, les conseillers ont approuvé à l'unanimité le projet de budget de la commune pour l'exercice 2024, s'élevant à 174.970.000 FCFA contre 176.794.103 FCFA, marquant ainsi une baisse de 1.824.103 FCFA en valeur absolue et de 1,3% en valeur relative.