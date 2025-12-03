Nécrologie : Décès d'Adja Diakhaby, mère du ministre Guirassy, ce mercredi

Assimao Diakhaby, plus connue sous le nom d’Adja Soumanding Diakhaby, mère du ministre Guirassy, est décédée ce mercredi 03 décembre à l’hôpital principal de Dakar.



Dans un communiqué, le ministère de l’Education nationale, dirigé par Moustapha Mamba Guirassy, a annoncé la nouvelle, précisant que "la levée du corps aura lieu ce vendredi 05 décembre 2025 à 09h, à l’hôpital principal de Dakar, suivie de l’inhumation à Kédougou, après la prière du Tisbar".



Adja Soumanding Diakhaby était une artiste malienne de renom, titulaire du Prix Kora de la meilleure artiste féminine d’Afrique de l’ouest (2005), en Afrique du Sud.

