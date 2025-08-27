Nécrologie : Décès de Pape Mamadou Seck du Pastef

Le Pastef (parti au pouvoir) est en deuil. Pape Mamadou Seck est décédé ce mercredi, des suites d'une maladie.
Le défunt, un militant très engagé du parti Pastef, était accusé par l'ancien régime de Macky Sall d'appartenir aux "Forces spéciales". Arrêté et emprisonné, il a été libéré par la suite.
Pape Mamadou Seck était l'une des gardes rapprochées du Président du Pastef, Ousmane Sonko
PressAfrik présente ses condoléances à la famille éplorée et au Pastef.
Le défunt, un militant très engagé du parti Pastef, était accusé par l'ancien régime de Macky Sall d'appartenir aux "Forces spéciales". Arrêté et emprisonné, il a été libéré par la suite.
Pape Mamadou Seck était l'une des gardes rapprochées du Président du Pastef, Ousmane Sonko
PressAfrik présente ses condoléances à la famille éplorée et au Pastef.
Autres articles
-
Adoption de la loi d’accès à l’information : « C’est un outil pour le citoyen », estime Abdoulaye Ndiaye, chargé de programme de l’ONG Article 19
-
Universités publics : les orientations des nouveaux bacheliers démarrent ce 29 août
-
Kaolack : un individu arrêté pour « offre et vente de chanvre indien »
-
🔴 En Direct | Midi Keng - Tribunal de Dakar : Fallou Fall libre!, président Diomaye Faye à l'Élysée
-
Plan national de lutte contre le cancer : le Sénégal vise 218 spécialistes en cancérologie d'ici 2029