Nécrologie : Décès de Pape Mamadou Seck du Pastef

Le Pastef (parti au pouvoir) est en deuil. Pape Mamadou Seck est décédé ce mercredi, des suites d'une maladie.



Le défunt, un militant très engagé du parti Pastef, était accusé par l'ancien régime de Macky Sall d'appartenir aux "Forces spéciales". Arrêté et emprisonné, il a été libéré par la suite.



Pape Mamadou Seck était l'une des gardes rapprochées du Président du Pastef, Ousmane Sonko



PressAfrik présente ses condoléances à la famille éplorée et au Pastef.





