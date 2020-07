Nécrologie - El Haj Hamidou Diallo, le président du Mouvement des Insuffisants Rénaux du Sénégal est décédé

Triste nouvelle pour les personnes souffrants d'insuffisances rénales. Leur président El Haj Hamidou Diallo, qui était principalement connu pour son combat acharné pour la prise en charge et l'amélioration des conditions de vie des insuffisants rénaux est décédé, ce mercredi, a t-on appris de nos confrères de Seneweb. Le défunt sera inhumé cet aprés-midi au cimetière musulman de Yoff.



Dans une interview accordé à PressAfrik, le 8 mai dernier, Hamidou Diallo décriait l’absence de prise en charge réelle des personnes souffrant de maladie chronique en cette période de Covid.



« La Couverture des maladie universelle dit que depuis le 20 mars donc en plein coronavirus qu’ils ont décaissé 1.600.000 Fcfa pour les hémodialyses. Hier (jeudi 7 mai), une autre information est venue se rajouter à cela à savoir 2. 500.000 FCFA pour les hémodialyses. Moi, je suis à l’hôpital Principal, on m’a donné une bouteille de gel antiseptique et un masque. Donc où est passé l’argent dont ils parlent ? », s'interrogeait-t-il.



Et d'ajouter: « La CMU dit qu’elle a décaissé 884 000 millions FCFA pour rembourser la dette qu’elle devrait aux hôpitaux au titre de plan sésame. Mais moi j’ai 70 ans, quand je vais dans n’importe quel hôpital de Dakar on me dit qu’on ne prend plus le plan Sésame. Tout simplement parce que les hôpitaux, on les doit de l’argent. Et on vient de leur payer presque 1 milliard et ne nous les vieux malades on ne peut pas bénéficier de ce plan Sésame. Les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes n'en parlons même pas. Entre eux ils sont en train de sortir de l'argent, de rembourser des dettes imaginaires, financer des actions financières, surfacturer, bouffer ces 1000 milliards que le président Macky Sall a donné aux Sénégalais sur la base des biens du peuple Sénégalais ».



Très en verve sur la gestion du budget allouée aux malades, El Hadji Hamidou Diallo, appelait le procureur de la République à s'autosaisir. « Quand nous sortons pour dénoncer tout ce qui ce passe il ne faut pas que la presse en parle au bout de trois jours et c’est fini. Le procureur doit autosaisir et on doit poursuivre les voleurs et les arrêtés. Taper fort. Regardez ce qui se passe 20 milliards volés en dix jours », fulminait-il.