Nécrologie : Guy Marius Sagna annonce la mort Lakhsane Diaw, JPS Grand Dakar

Le député de l'opposition, Guy Marius Sagna, a annoncé ce mardi via sa page Facebook le décès de Lakhsane Diaw, membre de la Jeunesse Patriote du Sénégal (JPS) Grand Dakar.



« Son corps a été découvert ce mardi matin sur la plage de Daku en Gambie. Il avait pris la décision de s'exiler en août 2023 », a-t-il écrit.



Guy Marius Sagna a exprimé ses condoléances à la famille du défunt et à l'ensemble de la Jeunesse Patriote du Sénégal(JPS).



La cause exacte du décès n'a pas été précisée.