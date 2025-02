Nécrologie : décès d'El Bachir Sow, une légende du journalisme sénégalais

Issu de la 5ᵉ promotion (1974-1977) du Centre d'Études des Sciences et Techniques de l'Information (CESTI), El Bachir Sow a côtoyé plusieurs grands noms du journalisme sénégalais, dont Abdallah Faye, Mamadou Amath, Aliou Diongue, Momar Seyni Ndiaye, Chérif Sèye et Marcelle Sène. Cette promotion a été le terreau fertile qui a forgé la carrière de nombreux journalistes qui ont, à leur tour, influencé le paysage médiatique du pays.



Dès sa sortie du CESTI en 1977, El Bachir Sow s'est lancé dans le monde de la presse en rejoignant Le Politicien, un journal satirique fondé par le défunt Mame Less Dia. Toutefois, après une année d'expérience dans ce quotidien, il a rapidement compris que ce n'était pas l'orientation qu’il recherchait. El Bachir décide alors de démissionner et de rejoindre le quotidien Le Soleil en 1978, à une époque où ce dernier préparait le lancement de Zone 2, un hebdomadaire qui visait à allier culture et sport.



Au sein de Le Soleil, il s’est distingué par son écriture précise, son sens de l’analyse et son engagement à traiter les sujets avec sérieux et pertinence. Il a rapidement gagné la reconnaissance de ses pairs et du public, devenant l’une des plumes les plus respectées du journalisme sénégalais. Son travail au sein du quotidien national a contribué à façonner l’identité de ce dernier et à en faire une référence pour de nombreuses générations de journalistes.



Avec Le Soleil