Nécrologie : décès de l’acteur Jean Paul D'Almeida n'est plus !

Le monde du cinéma sénégalais est en deuil. L’acteur Jean Paul D'Almeida n’est plus. Le jeune acteur est décédé à la suite d’une terrible accident survenu il y a quelques jours.



Jean Paul D’almeida, de père d’origine béninoise et de mère Bissau-guinéenne, est né et a grandi à Dakar. Il a joué dans plusieurs séries sénégalaises dont Yaay2.0

