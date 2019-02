Nécrologie : l’ancien international Daouda Ndao n’est plus

Le Président et l’ensemble des membres du Comité Directeur de l’Us Ouakam ainsi que le football sénégalais dans son intégralité sont en deuil. L' ancien international sénégalais Daouda Ndao par ailleurs vainqueur de la coupe du Sénégal en 1989 avec l’Uso et entraîneur des gardiens de but de l’USO n'est plus.

Après le décès de l’ancien attaquant sénégalais Kor Sarr à l’âge de 43 ans des suites d’une maladie dans un hôpital parisien, c’est donc un autre de ses pairs, Daouda Ndao de rendre l’âme, lit-on dans Senenews.