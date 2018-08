Nécrologie : l’armée Sénégalaise en deuil, le colonel Gana Ngom n'est plus!

L’armée Sénégalaise est en deuil. Le colonel Gana Ngom, attaché militaire de l’ambassade du Sénégal en Russie, s’est éteint jeudi des suites d’une courte maladie.



Né le 07 avril 1960 à Thiandène, Il a été durant sa carrière Directeur adjoint de la Direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa,). Et, est présenté comme un « héros des fronts chauds en Casamance et opération Gabou (Guinée-Bissau)», informe "Senego".



PressAfrik présente ses sincères condoléances à la famille éplorée.