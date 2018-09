Nécrologie : la Directrice de la prison du Cap Manuel n'est plus!

L'administration pénitentiaire est en deuil. La directrice de la Maison d'arrêt et de correction (Cap) du Cap Manuel, Dieynaba Samba, est décédée ce samedi.



Dieynaba, de nature courtoise et reconnue par ses pairs comme une professionnelle, faisait partie de la 18e promotion de l'école de police et de la formation permanente qui formait les agents de l'administration pénitentiaire jusqu'à l'ouverture de l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire (Enap) à Sebikotane.



La levée du corps est prévue le lundi 3 septembre 2018 à l'hôpital principal de Dakar.



IGFM présente ses sincères condoléances à sa famille et à toute l'administration pénitentiaire.





iGFM