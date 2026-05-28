Nécrologie : la Hadara Tidiane en deuil, décès d’El Hadj Mohamed Baroud Sy

La communauté religieuse et sociale est en deuil suite au rappel à Dieu d’El Hadj Mohamed Baroud Sy, affectueusement connu sous le nom de “Baye Defal Yalla”, survenu à Dakar le mercredi 27 mai 2026, informe informe la chaîne Asfiyahi.



“Baye Defal Yalla” était reconnu pour ses nombreuses contributions sociales, son engagement constant au service des populations ainsi que son profond attachement à la Hadara Tidiane.



Fils spirituel de El Hadj Abdoul Aziz Sy Dabakh, il incarnait les valeurs de solidarité, d’humilité et de dévouement héritées de la grande tradition tidiane.



Selon la même source, la levée du corps aura lieu le vendredi 29 mai 2026 à 9h à la morgue de l’Hôpital Principal de Dakar, suivie de l’inhumation au cimetière de Yoff.



Les condoléances seront reçues au domicile familial sis au 97 rue Carnot, 8ème étage porte B, du vendredi 29 mai au lundi 1er juin 2026 de 15h à 19h.