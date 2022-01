Nécrologie: le journaliste Ismaïla Aidara de Confidential Afrique a perdu son épouse ce mercredi

C'EST AVEC TRISTESSE QUE NOTRE CONFRÈRE CHERIF SOUMAÏLA AIDARA ET TOUTE LA FAMILLE CHERIFIENNE VOUS ANNONCENT LE RAPPEL À DIEU CE JOUR À L'AUBE À DAKAR, DE RAMATOULAYE DIAGNE, ÉPOUSE DE NOTRE CONFRÈRE. C'EST UNE GRANDE ÉPREUVE POUR NOTRE CHER CONFRÈRE.



NUL DOUTE AUSSI QUE C'EST UNE TRÈS GRANDE DOULEUR POUR NOUS TOUS DE PAR NOS RELATIONS AVEC SOUMAÏLA DONT LA CONVIVIALITÉ ET LA DISPONIBILITÉ EN NOTRE SEIN SONT REMARQUABLES.



AU NOM DU GROUPE, JE LUI TÉMOIGNE TOUTE NOTRE COMPASSION A SES CÔTÉS. SON EPOUSE RAMATOULAYE DIAGNE SERA INHUMÉE CE JOUR MÊME APRÈS LA PRIERE MORTUAIRE À 14 H, À LA GRANDE MOSQUEE DE GRAND DAKAR.



LES OBSÈQUES ET LES CONDOLEANCES AURONT LIEU À LA ZONE A, VILLA N° 43. QU'ALLAH LA COUVRE DE SA MISÉRICORDE INFINIE ET L'ACCUEILLE EN SON PARADIS LE PLUS ÉLEVÉ AUPRÈS DE SEYDINA MOUHAMED RASSOULOULAHI (SAWS). NOUS PRÉSENTONS NOS CONDOLÉANCES À CHÉRIF SOUMAÏLA, AINSI QU'À TOUTE LA FAMILLE CHÉRIFIENNE. NOUS PRIONS ALLAH POUR QU'IL LE PRÉSERVE AINSI QUE TOUS LES AMIS (ES) DU GROUPE. AMINE YA RABI !