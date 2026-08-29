Touba : le Khalife général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké entame une retraite spirituelle

Le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a entamé depuis jeudi une retraite spirituelle, selon une déclaration rendue publique dans une vidéo diffusée ce samedi 29 août 2026.



Après les célébrations du Gamou, le guide religieux a choisi de se consacrer à un moment de dévotion et de recueillement.



Avant son retrait, le Khalife général des Mourides a tenu à exprimer sa satisfaction quant aux efforts consentis dans le cadre des différents projets en cours, notamment ceux destinés au développement et à la modernisation de la cité religieuse de Touba.



Serigne Mountakha Mbacké a particulièrement salué l’engagement et la mobilisation des disciples mourides autour des grands chantiers entrepris dans la ville sainte.



Il a notamment évoqué le vaste projet de rénovation et d’embellissement de la Grande Mosquée de Touba, dont il avait procédé à la pose de la première pierre le 19 mars dernier.