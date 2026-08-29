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Touba : le Khalife général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké entame une retraite spirituelle



Touba : le Khalife général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké entame une retraite spirituelle
Le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a entamé depuis jeudi une retraite spirituelle, selon une déclaration rendue publique dans une vidéo diffusée ce samedi 29 août 2026.

Après les célébrations du Gamou, le guide religieux a choisi de se consacrer à un moment de dévotion et de recueillement.

Avant son retrait, le Khalife général des Mourides a tenu à exprimer sa satisfaction quant aux efforts consentis dans le cadre des différents projets en cours, notamment ceux destinés au développement et à la modernisation de la cité religieuse de Touba.

Serigne Mountakha Mbacké a particulièrement salué l’engagement et la mobilisation des disciples mourides autour des grands chantiers entrepris dans la ville sainte.

Il a notamment évoqué le vaste projet de rénovation et d’embellissement de la Grande Mosquée de Touba, dont il avait procédé à la pose de la première pierre le 19 mars dernier.
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Moussa Ndongo

Samedi 29 Août 2026 - 23:41


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