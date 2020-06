Nécrologie : le ministre Serigne Mbaye Thiam a perdu sa mère

Le ministre socialiste en charge de l'Eau et de l'Assainissement est en deuil. Serigne Mbaye Thiam a perdu sa mère Aïssatou Thiam. Le décès est survenu jeudi dans l'après midi, à Kaolack, une ville située au centre du pays. Elle était âgée de 91 ans.



C'est M. Thiam lui même qui a fait cette annonce via sa page Facebook. Il informe à ses amis et proches que l'enterrement était prévu le même jour dans la soirée à Médina Baye dans la plus simple intimité afin d’éviter les rassemblements en cette période marquée par le coronavirus.

Les funérailles seront reçues à Keur Madiabel pendant 3 jours.



PressAfrik présente ses sincères condoléances à la famille éplorée et au ministre...