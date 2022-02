Négociations du Traité sur les océans mondiaux : La Société civile dénonce les restrictions à sa participation

Les négociations en vue d’un traité mondial sur les océans pourraient faire face à des contestations de la part de la Société civile. Les pourparlers, prévus du 7 au 18 mars prochain au siège de l’Onu à New York, sont l’aboutissement de plusieurs années de campagne et de négociations. Ce traité mondial sur les océans est une étape cruciale vers la couverture des eaux internationales dans un réseau de sanctuaires océaniques, des zones interdites aux activités humaines destructrices comme la pêche industrielle et l’exploitation minière en haute mer. « L’élite politique et ses amis des grandes entreprises veulent décider de notre sort, tout en ignorant nos voix et nos revendications», a déploré Dr Aliou Ba.



Le responsable de la campagne Océans à Greenpeace Afrique a soutenu que : « des millions de personnes dans le monde, en particulier nos communautés de pêcheurs ici en Afrique de l’Ouest, veulent que des mesures soient prises pour lutter contre la crise des océans. Plus de 100 gouvernements soutiennent la protection des océans. Bien sûr, tout le monde veut qu’une conférence sûre et sécurisée ait lieu, mais les règles du Covid-19 ne peuvent pas être utilisées pour marginaliser la Société civile. Ces négociations sont trop importantes pour être cachées : nous devons être dans la salle lorsque des décisions cruciales sont prises. Cela créerait un précédent impensable pour d’autres grandes conférences environnementales, comme les sommets sur le climat et la nature.»



Poursuivant, Dr Aliou Ba a déclaré que « l’accord final sur la participation de la Société civile aux négociations du Traité sur l’océan mondial n’a pas encore été pleinement annoncé, mais les premières communications de l’Onu ont suggéré que les Ong pourraient être écartées. Cependant, il n’est pas clair si cela pourrait signifier soit être empêché d’accéder à la conférence, soit faire face à des limitations importantes de leur présence», souligne le communiqué parvenu à Pressafrik.