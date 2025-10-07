Négociations en Égypte sur Gaza: «Climat positif», se félicitent les négociateurs

Le premier round des négociations sur Gaza entre le Hamas et Israël s’est terminé tard dans la nuit de lundi à mardi. « Le climat général est positif » ont indiqué des sources proches des médiateurs égyptiens et du Hamas.





Le « climat (est) positif », c'est le constat fait par les médiateurs égyptiens, mais aussi de sources du Hamas qui se sont confiées à la chaîne qatarienne al-Jazeera, très proche du mouvement islamiste palestinien, rapporte notre correspondant au Caire, Alexandre Buccianti. « Les discussions étaient positives hier soir, avec une première session qui a duré quatre heures », a déclaré l'une des sources. « Les négociations indirectes doivent reprendre à la mi-journée », a-t-elle ajouté.



Même son de cloche du côté du président américain. « Je crois que cela se passe très bien et je crois que le Hamas a accepté des choses très importantes », a dit le président américain pendant un échange avec la presse dans le Bureau ovale. « Nous allons avoir un accord sur Gaza, j'en suis assez sûr », a-t-il encore déclaré. Le républicain de 79 ans a toutefois indiqué avoir des « lignes rouges » pour les discussions en cours, sans préciser lesquelles.



Ces négociations indirectes, menées à Charm el-Cheikh sur les rives de la mer Rouge, sont basées sur le plan en 20 points proposé par le président américain Donald Trump fin septembre pour libérer les otages israéliens retenus dans la bande de Gaza en échange de Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes, organiser le retrait progressif de l'armée israélienne de la bande de Gaza, et l'arrivée de l'aide humanitaire.





Selon les médiateurs, les négociations dureront plusieurs jours. Les discussions, ce mardi, porteront encore sur des questions techniques. Si des progrès sont enregistrés, le chef de la délégation israélienne, Ron Dermer, ministre des Affaires stratégiques d’Israël et Steve Witkoff, l’émissaire pour le Moyen-Orient du président Donald Trump, se joindront aux négociations.



Sur le terrain à Gaza, toujours des bombardements

Selon al-Jazeera, le Hamas a indiqué que la poursuite des bombardements israéliens à Gaza constituait un obstacle à la libération des otages. Hier lundi, des tirs ont encore retenti même si, selon les habitants de l'enclave, l'État hébreu a réduit son offensive, rapporte l'agence Reuters. Les autorités sanitaires de Gaza ont fait état de 19 personnes tuées par les frappes israéliennes au cours des dernières 24 heures, soit environ un tiers du bilan quotidien habituel de ces dernières semaines.