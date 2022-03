Négociations sur l’enveloppe d’avancement des salaires : la Sen’eau convoque son personnel ce mercredi

La Sen’Eau, société en charge de l’exploitation et de la distribution de l’eau potable en zone urbaine et peri-urbaine du Sénégal, convoque son personnel ce mercredi 16 mars 2022. Une rencontre qui a pour objet la poursuite des négociations entamées depuis le 16 décembre 2021, portant sur l’enveloppe d’avancement sur les salaires et l’Habitat social. (Document)



Aminata Diouf

