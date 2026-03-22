Nettoyage des espaces publics: 3 295 agents de la SONAGED déployés dans les 14 régions avant et après la fête

Le directeur général de la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED), Khalifa Sarr, a déclaré, le 21 mars 2026, après une visite de marchés et d’autres espaces publics, qu’il a déployé dans les 14 régions du Sénégal 3 295 agents pour assurer la propreté des espaces publics, dont les lieux de prière.



Khalifa Sarr a expliqué que « ce dispositif assure la propreté des villes avant la célébration de la Korité, pendant et après cet évènement religieux, en ciblant particulièrement les mosquées, les lieux de prière en plein air et les zones de forte affluence commerciale ». Selon lui, les agents mobilisés par la SONAGED ont procédé au nettoiement de 644 lieux de culte et de 145 sites générant d’importantes quantités d’ordures.



M. Sarr a indiqué qu’à Dakar, le dispositif mis en place a permis de nettoyer 147 artères, et « a permis aussi de balayer et de désensabler au moins 160 kilomètres ». Il a aussi ajouté que « 200 bennes à ordures ménagères ont été mobilisés pour cette opération ».



« La SONAGED a mis en place 150 bacs à ordures et utilisé cinq tricycles pour faciliter la collecte des déchets dans les endroits où les bennes à ordures ne peuvent pas accéder, à Dakar », a-t-il poursuivi. Selon l’Agence de Presse Sénégalaise, cette visite lui a permis de mesurer l’efficacité du dispositif mis en place par la SONAGED pour la collecte et l’évacuation des quantités importantes de déchets ménagers générés par la célébration de la Korité.



Lors de la Korité de l’année 2025, 3 200 agents avaient été déployés sur le territoire, selon le directeur général.

