Thiès : l’imam Babacar Ndiour dénonce des dérives contraires aux valeurs de dignité

À Thiès, l’imam de la mosquée Moussanté, Babacar Ndiour, a vivement dénoncé, lors de son prêche de l’Aïd El-Fitr, des comportements qu’il juge contraires aux valeurs de dignité et aux fondements sociaux du Sénégal. Il a notamment pointé du doigt la calomnie, le mensonge, la malhonnêteté ainsi que le manque de respect envers les institutions.



Dans son sermon, le guide religieux a insisté sur la nécessité de préserver le respect de la République et de ses symboles. « Celui qui incarne la République mérite le respect, même en cas de désaccord », a-t-il affirmé, rappelant que l’institution reste « au-dessus de toutes les contingences ».



Abordant la question sensible de l’homosexualité, l’imam Ndiour a exprimé sa ferme désapprobation, estimant que l’Assemblée nationale n’a pas pris ses responsabilités face à ce phénomène. Il a également critiqué l’idée de tolérance, qu’il considère comme un facteur aggravant, appelant à des mesures plus strictes.



Par ailleurs, le religieux a interpellé les autorités sur le phénomène socio-économiques des populations. Il a évoqué une Korité marquée par la cherté de la vie, la perte d’emplois et les difficultés des agriculteurs à écouler leurs productions. Il a aussi déploré la suppression des allocations familiales, connues sous le nom de bourses de sécurité familiale.



La prière de l’Aïd El-Fitr à la mosquée Moussanté a enregistré la présence de plusieurs autorités administratives, dont le préfet du département.