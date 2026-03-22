Journée mondiale de l'eau 2026 : Le Sénégal au cœur des enjeux d'équité

Ce dimanche 22 mars marque la célébration de la Journée mondiale de l'eau sous le thème « L’eau pour tous : égalité des droits et des chances ». Pourtant, à l’image d’autres pays, le Sénégal au cœur des enjeux d'équité dans l’accès à l’eau. Les dernières données du recensement général de la population (RGPH-5, 2023) révèlent des avancées significatives, mais aussi des fractures persistantes sur le territoire national.



Si 97% des ménages urbains bénéficient d'une source d'eau améliorée, ce taux chute à 83,8 % en milieu rural. Le robinet à domicile concerne près d'un ménage sur deux au niveau national (49,5 %), mais reste un luxe pour beaucoup en zone rurale (30,5 % contre 60,6 % en ville).



Les puits et sources non protégées touchent encore 16,2 % de la population rurale. Seul le milieu urbain dispose d'un réseau d'égout (28,7 %), avec une concentration forte à Dakar (47 %). Dans les régions périphériques comme Kédougou ou Matam, la défécation en plein air concerne encore plus du quart des habitants.



La Journée mondiale de l'eau est célébrée chaque année le 22 mars, afin de sensibiliser le public à l'importance de l'eau douce et de promouvoir la gestion durable des ressources en eau douce. À cette occasion, le Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau 2026, intitulé « L’eau pour tous : égalité des droits et des chances », sera officiellement lancé. Ce rapport met en lumière des données clés et des solutions concrètes pour promouvoir l’égalité des sexes dans le secteur de l’eau.