Nianing: près de 45 000 chrétiens célèbrent les Journées mondiales de la jeunesse 2026

La ville de Nianing, dans le département de Mbour (ouest), abrite du 21 au 22 mars, les Journées mondiales de la jeunesse (JMJ). Père Paul Mamadou Ndour, le responsable de la communication du comité d’organisation de l’événement, a déclaré que près de 45 000 y ont pris part, ajoutant que «toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour (son) bon déroulement».



Tout en saluant la volonté des autorités administratives locales de veiller au bon déroulement des JMJ 2026, le responsable de la communication a indiqué que « toutes les structures qui avaient pris des engagements quant à la bonne organisation de l’évènement sont en train de les honorer ».



Le programme de cet évènement est déroulé comme suit : un carnaval des jeunes chrétiens va sillonner les rues de Nianing ; un évêque s’entretiendra ensuite avec la jeunesse chrétienne, et enfin une célébration eucharistique, considérée comme une « étape phare » des JMJ, aura lieu ce dimanche, sous la présidence de l’archevêque de Dakar, Mgr André Guèye. Un chapelet de la Divine Miséricorde une prière et une série d’animations mettront fin aux JMJ.



Les JMJ sont organisées chaque année depuis 1984 par l’Église catholique. C’était une initiative du pape Jean-Paul II (1920-2005), selon l’Agence de Presse Sénégalaise.

