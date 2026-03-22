Municipales en France: participation de 20,33% à midi, en légère hausse par rapport au premier tour

Le taux de participation au second tour des élections municipales était de 20,33% dimanche 22 mars, à midi en France métropolitaine. Ce chiffre marque une hausse de près d'un point par rapport au premier tour le 15 mars à la même heure (19,37%), selon le ministère de l'Intérieur.



Au second tour des élections municipales de 2020, qui s'était déroulé en période de Covid, le taux de participation à midi s'était établi à 15,29%, en baisse par rapport au scrutin précédent de 2014 dont le taux au second tour s'élevait à 19,83%. En 2008, la participation au second tour des municipales à midi atteignait 23,68%, selon les données du ministère.



La participation, l'un des enjeux de ce scrutin

Reste à voir comment la participation va évoluer au cours de la journée. C’est l’un des grands enjeux de ce scrutin à suspense où certaines victoires pourraient se jouer à peu de voix. Dimanche dernier, la participation avait été au final historiquement faible pour ces municipales, avec un taux de 57% à peine, avec quelques nuances en fonction des villes.



À Paris, les électeurs s’étaient un peu plus mobilisés, presque 59% d'entre eux s'étaient rendus aux urnes. À Lyon, 64% des électeurs avaient fait le déplacement. Dans la plupart des cas, les électeurs auront jusqu’à 18 heures, heure française pour se mobiliser. Ce sera 19 heures et 20 heures dans les plus grandes villes.



Les premiers résultats sont attendus à 20 heures, mais dans les plus grandes communes comme Paris et Lyon, la soirée électorale pourrait finir bien plus tard.