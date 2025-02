New Deal Technologique : le Sénégal mise sur une transformation numérique à 1105 milliards FCFA

La nouvelle stratégie numérique, baptisée "New Deal Technologique", a été officiellement lancée ce lundi 24 février 2025 par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, au Centre International de Conférences Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio. Ce projet bénéficie d’un investissement global de 1105 milliards de FCFA pour le financement de 12 programmes prioritaires.



Dans l’optique d’impulser une transformation numérique inclusive et durable, le Sénégal a défini une feuille de route stratégique articulée autour de 12 programmes prioritaires, déclinés en une cinquantaine de projets.



« Ces initiatives soigneusement élaborées visent à accélérer la transformation digitale du pays en répondant aux défis actuels et en anticipant les besoins futurs », a fait savoir Mouhamed Diaby, DG de Delivry Unit.



Selon lui, chacun de ces programmes s’inscrit dans une logique de complémentarité permettant de renforcer les trois piliers fondateurs : les infrastructures, les plateformes et services adaptés.



En termes de financement, M. Diaby annonce que la stratégie numérique représente un investissement global de 1105 milliards FCFA hors financement privé.



« 950 milliards FCFA ont déjà été identifiés, dont 800 milliards prévus dans le cadre de l’Agenda National de Transformation Vision 2050. Le reste des 150 milliards prévu dans le cadre du financement privé et des partenariats publics-privés sur des projets déjà en cours d’exécution », a dit le DG de Delivry Unit.



« Les 150 milliards restent à financer, nous travaillons activement avec nos partenaires techniques et financiers pour combler ce gap », a-t-il précisé.