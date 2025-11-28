New Deal technologique : des centaines de Koldois à la découverte des opportunités du programme FORCE-N

Kolda a vécu, ce vendredi 28 novembre, une véritable immersion dans l’univers du numérique. Des centaines de jeunes se sont massivement déplacés à l’Espace Numérique Ouvert (ENO) pour prendre part à la mini-journée portes ouvertes dédiée au programme FORCE-N, un dispositif national ambitieux porté par l’Université Numérique Cheikh Hamidou Kane, avec l’appui de la Fondation MasterCard.



D’une durée de cinq ans, le programme vise à former et accompagner plus de 100 000 jeunes dans les métiers du numérique et l’obtention de certifications professionnelles. À Kolda, l’administration de l’ENO s’est réjouie de l’engouement autour de cette initiative qui s’inscrit dans une dynamique de démocratisation des compétences digitales, aujourd’hui indispensables pour l’emploi et l’entrepreneuriat.



« Cette journée nous permet de rapprocher les jeunes des opportunités du programme et de leur montrer comment ils peuvent se projeter dans les métiers du numérique », a expliqué Saliou Fall Ndiaye, administrateur de l’ENO de Kolda. Plusieurs ateliers pratiques ont rythmé la rencontre, notamment sur les techniques de rédaction de CV, la recherche d’emploi et la préparation aux certifications.



L’événement a également été marqué par la présentation d’une plateforme innovante d’apprentissage des sciences de base. Développée dans le cadre du programme, cette plateforme vise à rendre accessible un enseignement de qualité à tous, où qu’ils se trouvent. Elle couvre des disciplines essentielles comme les mathématiques, la philosophie, l’anglais, les sciences de la vie et de la terre mais aussi les sciences physiques.



Pour Ousmane Kama, techno-pédagogue à FORCE-N, cet outil vient combler un besoin crucial : « L’objectif est de démocratiser l’accès aux savoirs fondamentaux et d’offrir aux apprenants, quel que soit leur milieu, les ressources nécessaires pour réussir. »



Avec cette mini-journée portes ouvertes, Kolda s’inscrit pleinement dans le nouveau deal technologique national. Une dynamique porteuse d’espoir pour une jeunesse avide d’opportunités et prête à embrasser les métiers du futur.