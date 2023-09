New York : une dizaine de Sénégalais arrêtée pour "vente d'articles de contrefaçon"

Hier mercredi, dans la soirée, une intervention musclée de la police de New York a conduit à l'arrestation d'une dizaine de ressortissants sénégalais, principalement des marchands ambulants. Selon les informations relayées par Les Échos, l'opération de police a été déclenchée en raison de la vente d'articles de contrefaçon, une activité illégale aux États-Unis.



Les autorités américaines ont également saisi les marchandises en question, tandis que des poursuites judiciaires ont été engagées contre les personnes impliquées. À en croire le journal la vente d'articles contrefaits est strictement interdite aux États-Unis, et les autorités américaines prennent au sérieux la répression de cette activité.



Cependant, cet incident a suscité des réactions diverses au sein de la communauté sénégalaise de New York, certains exprimant leur inquiétude quant au sort des personnes arrêtées, tandis que d'autres soulignent la nécessité de respecter les lois locales.



À ce stade, la police de New York n'a pas encore communiqué officiellement sur cette affaire, et les circonstances exactes de l'intervention de police restent à clarifier.