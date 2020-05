Newcastle prépare un premier gros coup sur le mercato, Manchester United calme le jeu pour Jadon Sancho

Le BVB en demande trop pour Sancho

En Angleterre, l’idylle entre Jadon Sancho et Manchester United pourrait bien être reportée. Comme le rapportent le Daily Mirror, et le Daily Star, Manchester United va peut-être devoir attendre avant de faire venir l'attaquant du BVB. En tout cas les Red Devils sont prêts à patienter s'il le faut, afin de faire baisser le prix demandé par le Borussia. Dortmund demande au moins 100 M£, soit environ 115 M€. Trop cher d'après United, car le prix ne prend pas en compte le contexte actuel de crise sanitaire. Et dans ce cas, les Mancuniens préfèrent attendre 12 mois de plus.



Newcastle veut Coutinho

Du côté de l'Espagne, Philippe Coutinho aurait finalement trouvé un point de chute. D'après Mundo Deportivo, Newcastle voudrait le faire venir. En effet, le club, qui est sur le point d'avoir de nouveaux repreneurs saoudiens, veut d'abord faire venir Mauricio Pochettino pour prendre la tête de l'équipe. Et ce dernier souhaitait déjà faire venir Coutinho lorsqu'il entraînait Tottenham. Ce serait donc un joli cadeau pour le futur coach, mais comme le rappelle le média ibérique, ce ne sera pas donné. Car le Barça refuse de brader son joueur, acheté à prix d'or à Liverpool. Son prix est fixé à 100 M€ minimum. Affaire à suivre...



«L'acte de foi des Allemands»

En Angleterre, l'exemple de la reprise de la Bundesliga fait des émules. Le Daily Express parle ainsi d'un «acte de foi des Allemands», pour qualifier cette annonce. Il s'agit là, d'une très bonne nouvelle pour le foot anglais, explique le tabloïd, et pour le projet de reprendre la Premier League, là où elle s'était arrêtée. Et si les clubs britanniques choisissent de ne pas continuer la saison, la relégation des trois derniers serait imposée, comme l'explique le Daily Mail, dans son édition du jour. Même si ce ne sont pas ces clubs qui sont considérés comme les plus récalcitrants contre ce projet de reprise.