Neymar: 'Je suis une personne qui aime avoir de nouveaux défis'

Kylian Mbappé a provoqué un séisme au Parc des Princes, en exigeant plus d'importance au sein de l'équipe. Une action qui a mis le PSG en échec et qui s'est répliqué avec Neymar lors de la présentation d'un parfum.



''Je suis une personne qui aime avoir de nouveaux défis'', a indiqué de manière impulsive le Brésilien, lors de la présentation du nouveau parfum Diesel 'Spirit of the Brave'. Un message qui a alimenté les tensions au sein du PSG, après le séisme de Kylian Mbappé.



Ainsi, Neymar a voulu mettre l'accent sur son discours et il a souligné : ''Le mot 'brave' signifie désir, courage, et implique de s'exposer aux défis et aux obstacles que la vie met sur ton chemin. Je m'efforce de les dépasser et je suis conscient que je vais devoir en affronter beaucoup plus''.



''Je me considère comme une personne brave, avec des principes et des rêves, et qui aime avoir de nouveaux défis. J'essaye toujours de donner la meilleure version de moi-même'', a souligné le joueur brésilien pendant la vidéo promotionnelle du dernier parfum dont il est l'égérie.



Alors que le PSG est complètement incendié après les mots de Mbappé, Tuchel a ajouté de l'huile sur le feu en admettant la possibilité de revenir de vacances sans aucune de ses deux stars. Une conférence de presse pessimiste, qui a augmenté les doutes qui tournent autour du projet faramineux du PSG.



''En tant qu'entraîneur, oui je les veux, mais nous sommes attentifs. Nous ne sommes pas naïfs, les clubs veulent recruter plus de joueurs, mais s'ils me demandent, en tant qu'entraîneur, oui je veux qu'ils soient là la saison prochaine. Si cela n'arrive pas, nous trouverons des solutions'', a reconnu l'Allemand.



Malgré le fait qu'ils fassent partis du script d'une publicité, les mots de Neymar ont provoqué nouvelle secousse au tremblement de terre engendré par Mbappé, qui a éxigé de plus grandes responsabilités au sein du PSG, sous la menace de forcer son transfert.