Neymar : « La Coupe du monde, c'est un rêve et ça fait quatre ans que j'attends »

Absent des terrains depuis sa blessure au métatarse contre l'Olympique de Marseille au mois de février, Neymar entame la dernière ligne droite de sa convalescence. Toujours au Brésil pour récupérer, l'ancien du FC Barcelone a manqué le match du titre face à l'AS Monaco ce week-end, mais il pourrait rejouer avec le PSG d'ici la fin de la saison. L'international brésilien a participé à un évènement pour une marque électronique chinoise à Sao Paulo ce mardi et en a profité pour évoquer son retour ainsi que la Coupe du monde.

« Je n'ai pas de prévision exacte, cela dépend de l'évolution, a avoué Neymar. Si je ne me trompe pas, je fais mon dernier examen le 17 mai. À partir de là, cela dépend de l'évolution et des prochains examens que je vais faire. S’il faut donner une date, c'est plus ou moins le 17 mai. Et concernant la Seleção, je suis toujours en train de parler avec Tite et Edu Gaspar. Nous échangeons des informations et tout évolue bien ».

L'attaquant du Paris Saint Germain semble également très confiant sur ses chances de revenir à un très bon niveau pour la Coupe du Monde en Russie où il portera les espoirs du peuple brésilien : « Je vais avoir suffisamment de temps pour arriver en bonne forme à la Coupe du monde et me préparer. C'est chiant d'être blessé, mais je suis plus reposé. Il faut voir les choses du bon côté. Je prétends arriver meilleur que je ne l'étais ».

« J'ai attendu quatre ans pour la Coupe du monde »

Neymar arrive toutefois à comprendre les doutes à son encontre sur son état de santé en vue du mondial : « Il y a des doutes, parfois moi aussi j'en ressens, mais c'est normal, c'était ma première opération. Je vais arriver en très bonne forme, je vais travailler aussi dur que je peux. À partir du moment où je vais commencer à m'entraîner, je vais me dédier encore plus à cela, parce que c'est un rêve qui arrive, c'est la Coupe du monde. J'ai attendu quatre ans pour cette opportunité, et maintenant j'en suis proche. »

Pour rappel, en 2014, lors de la Coupe du monde au Brésil, Neymar avait été contraint d'abandonner les siens après une blessure en quart de final de la compétition contre le Chili et n'avait pas eu l'occasion d'aider ses coéquipiers à éviter la déroute contre l'Allemagne en demi-finale. Enfin, le Brésilien est revenu sur sa passion du poker et ses occupations durant sa blessure : « Je fais un peu de tout, mais toujours avec de la glace. Mais le plus important c'est la physiothérapie. Je fais tout ce que j'aime réellement. Le poker est mon passe-temps favori, mais je joue aussi aux jeux vidéo, je suis sur mon ordinateur, ma journée commence à 9h/10h du matin et termine à 9h le soir, toujours en faisant mon traitement. Je veux revenir bien, je veux m'améliorer ».

Source : Besoccer