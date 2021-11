Neymar absent entre 6 et 8 semaines avec le PSG

Blessé dimanche lors de la rencontre entre Saint-Etienne et le PSG (1-3) et sorti sur une civière à la 87e minute, Neymar a passé des examens lundi. Ils ont confirmé qu'il souffrait d'une entorse de la cheville gauche avec lésions ligamentaires. Dans son communiqué, le PSG précise qu'« une indisponibilité de 6 à 8 semaines est à prévoir ». Un nouveau point sera fait dans 72 heures pour préciser l'évolution de sa blessure, mais Neymar ne devrait pas rejouer en 2021.

On jouait la 84e minute lorsque, sur un tacle de Maçon, le Brésilien est retombé sur la jambe du Stéphanois. Sa cheville gauche a vrillé sur le contact et il est resté au sol.

Par ailleurs, plusieurs joueurs de l'effectif vont reprendre l'entraînement pendant la semaine : Marco Verratti a repris ce lundi, Mauro Icardi reprendra mardi, Georginio Wijnaldum jeudi, et Ander Herrera en fin de semaine selon l'évolution. De son côté, Julian Draxler continue ses soins au Camp des Loges pour une reprise de l'entraînement prévue entre deux et trois semaines.