Ngouda Mboup demande l'ouverture d'une enquête sur l'état de santé de Sonko

Le Président de la Haute autorité de régulation du parti Pastef les patriotes, Ngouda Mboup donne des nouvelles inquiétantes sur l’état de santé d’Ousmane Sonko, interné au Suma Assistance jeudi, à la suite des affrontements en marge de son procès avec Mame Mbaye Niang. A l’en croire « son état de santé est préoccupant ». Ainsi, il demande l'ouverture d'une enquête.



A l’émission Grand Jury de la Rfm dont il était l’invité ce 19 mars, il a déclaré avoir rendu visite au leader de Pastef Les Patriotes. « Je suis parti hier (samedi), m’enquérir de sa situation, mais je dois dire que son état de santé est préoccupant dans la mesure où je n’ai pas pu le voir. Il était encore au soin et personne ne pouvait le voir. Tout ce que je peux dire, c’est que son état est préoccupant. J’en ai discuté avec des membres de la Direction du parti qui m’ont dit qu’il a été malmené comme en atteste d’ailleurs, les vidéos», a Ngouda Mboup.



Avant de demander l’ouverture d’une enquête pour situer « les responsabilités ». « Il faut l’ouverture d’une enquête pour situer les responsabilité. Ousmane Sonko est un élu de la République. On oublie souvent qu’il est maire de Ziguinchor. En plus de ça, il a également un statut qui est protège par la constitution du Sénégal. L’article 58 de la constitution et le préambule parle d’un jeu démocratique et loyal entre l’opposition et le pouvoir», a plaidé l’enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université Cheikh Anta DIOP de Dakar.



Pour rappel, le leader d’opposition, Ousmane Sonko est toujours pris en charge dans une clinique de Dakar après avoir reçu du gaz lacrymogène lors du trajet mouvementé entre son domicile et le tribunal de Dakar, jeudi.