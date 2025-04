Nguekhokh : un chanteur religieux entre dans un camion stationné qu’il tente de voler et y oublie son téléphone

À Nguékhokh (au sud de Dakar), un fait divers insolite a secoué la communauté locale. F. Diouf, un chanteur religieux bien connu dans la région, a été arrêté après une tentative de vol de camion manquée.



D’après L’Observateur qui relate les faits, le vendredi 28 mars, peu après la rupture du jeûne, le routier Pape W. Ndiaye avait stationné son camion au bord de la Route nationale pour aller manger dans une gargote. C’est à ce moment que deux individus arrivent à moto. L’un d’eux, F. Diouf, est descendu du deux-roues et est monté dans la cabine du camion et a tenté de démarrer le véhicule.



Après plusieurs essais infructueux, il abandonne et repart en moto avec son complice. Mais dans sa précipitation, il oublie son téléphone portable dans la cabine. En retournant à son camion, Pape Waly Ndiaye remarque que ses affaires ont été fouillées et découvre un téléphone inconnu à l’intérieur. Soupçonnant un vol, il remet l’appareil aux gendarmes.



Pendant ce temps, F. Diouf, paniqué, réalise qu’il a perdu son téléphone. Il demande alors à son épouse d’appeler son numéro et de déclarer qu’il l’a perdu en se rendant à une séance de chants religieux. Mais l’appel aboutit à la gendarmerie. Les forces de l’ordre demandent à voir le propriétaire du téléphone, et F. Diouf se présente à la Brigade, où il est immédiatement arrêté.



Jugé devant le tribunal de grande instance de Mbour, F. Diouf a tenté de nier les faits, affirmant qu’une personne malveillante aurait placé son téléphone dans le camion pour l’accuser à tort.



Mais son complice, M. S. Bâ, le Jakartaman qui l’avait conduit sur les lieux, a avoué toute l’affaire. Face à ces révélations, le procureur a requis deux ans de prison, dont dix mois ferme, contre les deux prévenus.