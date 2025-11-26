Ngueune Sarr et Fimela : saisies importantes de denrées impropres et de 140 kg de chanvre indien

Les unités de la Gendarmerie nationale ont mené plusieurs opérations qui ont abouti à des saisies importantes de marchandises impropres à la consommation et de produits stupéfiants, selon un communiqué rendu public. Le 25 novembre 2025, vers cinq heures du matin, la brigade de proximité de Ngueune Sarr a intercepté divers produits alimentaires importés, dont soixante paquets de Halal Dabal, dix paquets de viande Halal Al-Hamd, six paquets de foie Liver Fegado, quatre paquets de foie de bœuf Beef Liver Halal et dix paquets de pommes de terre surgelées.Les agents ont relevé l’absence de Déclaration d’Importation de Produits Alimentaires ainsi que l’absence de certificat d’origine et de salubrité, conditions nécessaires à la mise en circulation de denrées importées. La marchandise a été remise au service départemental de l’Élevage de Louga qui l’a déclarée impropre à la consommation avant de procéder à son incinération au dépôt de la SONAGED.Dans la nuit du 25 au 26 novembre, un second dispositif a été mis en place à la suite d’un renseignement signalant un possible débarquement de chanvre indien sur la plage de Ngoussé, située entre Samba Dia et Mbissel, dans la commune de Fimela.Les éléments de la brigade territoriale de Fimela, appuyés par l’Escadron de Surveillance et d’Intervention de Fatick, ont mené une opération de filature et d’interception aux environs d’une heure du matin. Cette intervention a permis la saisie de cent quarante kilogrammes de chanvre indien ainsi que l’arrestation du convoyeur. Les investigations se poursuivent pour identifier d’éventuelles ramifications.