Niarry Tally en deuil : l’ancien attaquant Yoro Lamine Ly n’est plus

Le football sénégalais est en deuil. Yoro Lamine Ly, ancien attaquant de Niarry Tally, est décédé ce dimanche 23 novembre 2025, a annoncé le club NGB.



Passé notamment par Boavista au Portugal et Shirak Gyumri en Arménie, l’ancien joueur de Niarry Tally était réputé pour son sérieux, son humilité et sa détermination. Son intelligence de jeu et son esprit collectif faisaient de lui un élément précieux sur le terrain et un coéquipier très respecté.



Dans un communiqué, NGB salue la mémoire d’un « travailleur infatigable », d’un homme discret mais profondément dévoué. Le club rappelle que Yoro Lamine Ly a toujours défendu les couleurs de Niarry Tally avec dignité et engagement, laissant l’image d’un joueur exemplaire autant dans les vestiaires que sur la pelouse.



Sa disparition soudaine est une immense perte pour sa famille, ses proches et l’ensemble du football sénégalais.



En ces moments de grande tristesse, NGB s’associe aux prières pour le repos de son âme. Le club communiquera ultérieurement la date et le lieu de son inhumation.

