Niger: 49 personnes mortes de soif dans le désert près d'Agadez après la panne de leur camion

Au Niger, un drame dans le désert, dans le Nord du pays. Plusieurs dizaines de ressortissants nigériens sont morts de soif, après une panne du camion qui les transportait, en provenance du Mali voisin. C'est le gouvernorat d'Agadez qui l'a annoncé ce jeudi 4 juin sur les réseaux sociaux. L'alerte a été donnée par deux des passagers, qui ont réussi à atteindre la localité d'Assamaka après une marche de plusieurs dizaines de km.