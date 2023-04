Niger: coopération et questions sécuritaires au programme de la visite de deux députés français

Les deux députés français séjourneront pendant 72 heures au Niger, un pays stratégiquement important pour la France du fait de son histoire, et surtout du fait de sa situation géographique. C'est un carrefour sécuritaire, a déclaré le député Thomas Gassilloud.



Le groupe France-Niger « est l’un des premiers groupes d’amitié au niveau de l’Assemblée nationale française, (et un de ceux) qui fonctionne le mieux, parce qu’on a vraiment cette envie de venir au Niger, d’accompagner nos collègues honorables », a déclaré la députée Michèle Peyron, présidente du groupe d’amitié parlementaire France-Niger.



Avec son homologue nigérien, Thomas Gassilloud, président de la commission de la Défense à l’Assemblée nationale française, discutera de l’aspect sécuritaire. « Nous, ce qu’on essaie de faire, c’est de participer finalement au développement de la relation bilatérale, au travers de la relation avec nos homologues. Moi, par exemple, au travers de mon homologue qui est président de la Commission de la défense. »



Des visites de terrains sont prévues, la députée ira à la rencontre des populations nigériennes. « Là, je me rends compte de l’aide au développement, des écoles qui ont été cofinancées par la France ».



Quant au député Gassilloud, il évaluera sur le terrain à Ouallam la nouvelle coopération militaire entre les soldats français et nigériens. Depuis plusieurs mois, les soldats des deux pays combattent les jihadistes ensemble sur les trois frontières.