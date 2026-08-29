Mercato : La Juventus a trouvé un accord personnel avec Pape Matar Sarr

Pape Matar Sarr pourrait bientôt découvrir la Serie A (Championnat d’Italie de football). Le milieu de terrain sénégalais est dans le viseur de la Juventus, qui a déjà trouvé un accord avec le joueur sur les termes personnels.



Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, les négociations se poursuivent désormais entre la Juventus et Tottenham autour d’une formule de prêt. Le club italien souhaiterait obtenir le joueur sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat, tout en prenant en charge son salaire.



De leur côté, les Spurs souhaitent inclure dans l’opération une obligation d’achat conditionnelle, qui dépendrait notamment des performances du milieu sénégalais.



Dans ce dossier, la Juventus aurait pris une longueur d’avance sur plusieurs concurrents, notamment Monaco, Besiktas ainsi que certains clubs anglais.



À quelques jours de la fermeture du mercato, l’avenir de Pape Matar Sarr pourrait donc s’écrire en Italie, sous les couleurs de la Vieille Dame.