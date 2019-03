Niger: dix civils tués par Boko Haram dans une double attaque

Au moins dix civils ont été tués mardi soir dans un attentat suicide et une attaque du groupe djihadiste nigérian Boko Haram à N'Guigmi, dans la région de Diffa, dans le Sud-Est du Niger, a déclaré le maire de la ville.



«Il y a eu deux types d'attaques: deux femmes kamikazes se sont fait exploser et des hommes armés ont mené une attaque en tirant (sur des civils) dans un quartier puis sont repartis. On a un bilan provisoire de dix morts plus les deux kamikazes», a expliqué Abba Kaya Issa, maire de N'Guigmi, qui accuse «des éléments de Boko Haram». «Il y aussi sept ou huit blessés», a-t-il déploré.



«Une des kamikazes s'est fait exploser dans la cour de la maison d'un gendarme, à l'intérieur du camp de la gendarmerie et la deuxième a activé sa ceinture d'explosifs entre la mairie, le camp des gendarmes et la Préfecture», a-t-il détaillé. Selon les témoignages d'un habitant, «plusieurs maisons ont été incendiées» et «des femmes et des enfants des gendarmes, touchés par les éclats ont été évacués à l'hôpital de N'Guigmi». Un autre a déclaré que l'attaque des combattants de «Boko Haram armés a visé le quartier Dileram où ils ont tué des civils et incendié des maisons».



C'est la première attaque d'envergure visant le coeur de N'Guigmi, une commune située au nord de Diffa, près du lac Tchad. Elle intervient toutefois après une série d'autres attaques le week-end dernier et ces dernières semaines dans le sud-est du Niger. Samedi dernier, une série d'attaques a fait 14 morts dans quatre localités du Sud-Est nigérien, selon un bilan du gouvernorat de la région de Diffa.