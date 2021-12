Niger: expulsion de huit ex-dignitaires du régime hutu rwandais

Ils sont huit à être expulsés « définitivement » du territoire nigérien. Ils ont interdiction permanente de séjour dans le pays et ont sept jours pour quitter le Niger. Ces huit anciens dignitaires du régime hutu, nommément concernés par cette décision, se divisent en deux groupes de quatre, explique Nadia Ben Mahfoudh du service Afrique de RFI.



Il y a ceux qui ont été acquittés par le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) : un ancien haut gradé, deux ex-ministres, et Protais Zigiranyirazo, dit « Monsieur Z ». C'est un frère d'Agathe Habyarimana, l'ex-Première dame et pilier de la frange extrémiste du régime.



Les quatre autres, trois cadres militaires et l'ex-préfet de Butare, avaient été condamnés par le TPIR, et ont déjà purgé leur peine.



Leur séjour au Niger n'aura pas été long. L'accord permettant leur arrivée sur le territoire avait été signé entre le Niger et les Nations unies le 15 novembre dernier. Selon Jeune Afrique, c'est le mécontentement de Kigali qui serait à l'origine de ce revirement. Mais ni le ministère de l'Intérieur, ni l'ONU n'ont répondu à nos sollicitations.



Si, pour le moment, aucune indication n'a été donnée sur leur point de chute, l'Association des rescapés du génocide de 1994 contre les Tutsi, Ibuka, réclame leur retour sur le sol rwandais.