Niger : l’État islamique revendique l’attaque d’Inates

« Les soldats du califat ont attaqué la base militaire d’Inates (…) les moudjahidine l’ont contrôlée pendant plusieurs heures », affirme le communiqué de l’EI qui donne un bilan de « 100 tués » côté armée nigérienne. Cette revendication a été rapportée jeudi par l’organisme américain de surveillance des mouvements extrémistes SITE, citant le groupe ISWAP (État islamique en Afrique de l’Ouest).



Des centaines d’assaillants ont mené mardi un assaut de plusieurs heures contre le camp militaire d’Inates, dans l’ouest du Niger, près de la frontière malienne, infligeant un revers sans précédent à l’armée nigérienne.



L’onde de choc est terrible dans le pays, où un deuil national de trois jours a été décrété. Le président nigérien Mahamadou Issoufou est rentré en catastrophe dans la nuit d’une conférence internationale et a présidé à Niamey jeudi matin une réunion du Conseil national de sécurité dont rien n’a filtré.



« Je m’incline devant la mémoire de nos soldats tombés à Inates les armes à la main », a écrit le président Mahamadou Issoufou sur son compte Twitter. « Je pense à leurs familles en pleurs. Le peuple nigérien pleure avec elles. Si une belle mort existait, j’aurais dit que la plus belle des morts c’est la mort pour sa patrie les armes à la main ».



« Tristesse profonde »

« C’est un triste jour pour nous. Je suis très découragé, je n’arrive même pas à bien me concentrer sur mon commerce », affirme Souleymane Seïni, un commerçant de Niamey. « Ces soldats qui sont massacrés sont nos amis, nos parents, nos frères.. ».