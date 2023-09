Niger : l’ambassadeur de France à Niamey est « pris en otage », selon Macron

Emmanuel Macron a affirmé vendredi que l'ambassadeur français au Niger était "pris en otage".



Il ne se nourrirait plus que des « rations militaires ». L’ambassadeur de France au Niger, dont la junte au pouvoir demande l’expulsion depuis plusieurs semaines, est « pris en otage », selon Emmanuel Macron.



« Au Niger, au moment où je vous parle, nous avons un ambassadeur et des membres diplomatiques qui sont pris en otage littéralement à l’ambassade de France », a déclaré le chef de l’Etat lors d’un déplacement à Semur-en-Auxois (Côte-d’Or). « On empêche de livrer la nourriture. Il mange avec des rations militaires », a-t-il ajouté, dans une allusion aux militaires qui ont renversé le président Mohamed Bazoum et pris le pouvoir le 26 juillet.



La France est engagée dans un bras de fer avec Niamey depuis le coup d’Etat du 26 juillet. Les militaires ont retiré l’immunité et le visa diplomatiques de l’ambassadeur français, Sylvain Itté, et exigent son « expulsion ». Mais Paris refuse de son côté de le rappeler.