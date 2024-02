Niger: les armes saisies à Niamey appartenaient à la mission européenne Eucap Sahel

La technique est bien rodée. Utiliser des images réelles sur lesquelles un narratif hostile à la présence française en Afrique est superposé. C’était vrai avant le départ de l’opération Barkhane du Niger fin 2023, ça l’est encore aujourd’hui.



En septembre 2023, la France est accusée de préparer un complot contre le Niger après la découverte d’une tenue militaire burkinabé dans un véhicule sortant de l’ambassade de France. Vérification faite, il s’agissait des affaires d’un coopérant militaire français qui était précédemment en poste au Burkina. La vidéo fait la Une des journaux télévisés nigériens.



En octobre, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) publie sur sa chaîne WhatsApp officielle, une vidéo accusant la France de former des terroristes au Sahel. En fait, il s’agissait d'une vidéo tournée lors d’une séance d’entraînement de l’armée malienne dans le nord du pays avant le retrait de Barkhane. Des images sorties de leur contexte.



Dernier épisode en date donc, la télévision nationale nigérienne diffuse, ce jeudi, un reportage, ou là encore la France est accusée de préparer des actions militaires contre la junte après une perquisition menée dans le centre de Niamey. Au final, les armes saisies appartenaient à la mission européenne Eucap Sahel, qui par la voix d’une porte-parole de l’UE regrette cet épisode et « évoque une série d’incidents hostiles et injustifiables contre l’UE et ses membres ces derniers mois »...



Le Gouverneur de la région de Niamey a animé un point de presse dans l’après-midi de ce vendredi 23 février 2024, relativement à la découverte de matériel de guerre dans la villa occupée par les instructeurs militaires français à Niamey.