Niger : plusieurs soldats tués lors d’attaques de djihadistes présumés dans l’ouest du pays

Des attaques de jihadistes présumés ont été perpétrées mercredi dans l'ouest du Niger selon plusieurs sources faisant état jeudi d'un bilan qui pourrait atteindre une vingtaine de soldats morts. Les attaques ont, selon elles, eu lieu dans la région de Tillabéri, proche du Burkina et du Mali, dans la zone dite des trois frontières, où les groupes jihadistes liés à Al-Qaida et l'État islamique (EI) sont très actifs.



Le Niger, dirigé par un régime militaire depuis un coup d'État en juillet 2023, fait également face à des attaques meurtrières de Boko Haram dans sa partie sud-est, près du lac Tchad. «Il a eu de nombreux morts parmi les militaires dans deux différents incidents hier (mercredi, ndlr) dans la zone de Tillabéri, on parle au total d'une vingtaine de soldats tués par des terroristes», a indiqué un ancien élu local à l'AFP.