Niger: sommet exceptionnel du G5 Sahel après l'attaque d'Inates

Le sommet extraordinaire du G5 Sahel de Niamey ce 15 décembre permettra aux cinq chefs d’État d’harmoniser leur point de vue et de prendre une décision définitive concernant la rencontre de Pau en France.



Ils s’accorderont du temps sur les points qui feront l’objet d’échange avec leur homologue français, Emmanuel Macron. Mais avec les tragiques évènements d’Inates qui ont fait 71 soldats nigériens tués, la réunion de Ouagadougou a été délocalisée à Niamey.





Manifestation interdite



« Certains chefs d’État voulaient venir physiquement présenter leurs condoléances au président de la République, et ils se sont dit "si tous devaient venir pour ça, pourquoi alors il ne faut pas en profiter pour en même temps tenir la réunion, le sommet extraordinaire ?" », explique le ministre nigérien des Affaires étrangères, Kalla Ankourao.



Dès leur descente d’avion, les chefs d’État iront au Carré des Martyrs des forces armées nigériennes, pour s’incliner sur les tombes des 71 soldats tués à Inates. Concernant le G5 Sahel, les chefs d’État passeront en revue toutes les actions menées par les institutions.



Une manifestation de la société civile prévue ce dimanche pour soutenir les forces armées nigériennes et fustiger la présence de toutes les forces étrangères au Niger vient d’être interdite par la municipalité.