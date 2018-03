Nigeria: Un incendie fait cinq morts dont deux enfants dans le camp de Rann

Un incendie qui s’est déclenché lundi dans un camp de déplacés a fait cinq morts dans le nord est du Nigeria, selon des sources militaires.



Au moins cinq personnes, trois femmes et deux enfants ont péri lundi dans un incendie dans un camp de déplacés de Rann, qui accueille quelque 55.000 personnes, à 175 kilomètres à l'est de Maiduguri.

On ignore les causes exactes de l’incident.



D’après un milicien combattant Boko Haram aux côté de l'armée, l’incendie s’est déclenchée alors que les habitants du camp préparaient le petit-déjeuner en plein air, la brise du matin aurait fait voler des braises vers les abris.



Les attaques de Boko Haram ont visé à plusieurs reprises le camp de Rann, situé près de la frontière camerounaise.

En 2017, il avait été bombardé par l’armée nigériane, aux trousses des islamistes de Boko Haram. Ce jour, au moins 236 personnes avaient perdu la vie, selon un bilan officiel.