Nigeria: le gouvernement semble choisir la méthode dure face au mouvement #EndBadGovernance

Le gouvernement nigérian semble choisir la méthode dure face au mouvement #EndBadGovernance. Pour ce troisième jour de manifestation, la police et l'armée ont quadrillé complètement Abuja, la capitale fédérale. Et après avoir essuyé des énièmes tirs de gaz lacrymogène, les manifestants ont abandonné le terrain. La police du Nigeria a annoncé samedi avoir arrêté près de 700 personnes lors des deux journées de manifestations. Le président Bola Tinubu s'adressera lors d'un message à la nation diffusée sur les chaines de TV et Radio, et sur les médias en ligne ce dimanche 4 août 2024 à 7h00 du matin, heures locales,

RFI

